Lungomare Tafuri, vandali in azione rimuovono elementi delle transenne posizionate dopo i crolli dei giorni scorsi

Ignoti, nella serata di ieri hanno rimosso e manomesso diversi componenti del transennamento installato presso i Giardini del Mandorlo sul Lungomare di Torrione a Salerno.
“Le transenne presenti nell’area non hanno una funzione meramente delimitativa – scrive Antonio Ferrara dell’Associazione Torrione Eventi APS – ma rappresentano un sistema di sicurezza fondamentale, necessario a interdire una zona classificata a rischio crollo, a tutela dell’incolumità dei cittadini. La loro rimozione o danneggiamento espone chiunque frequenti l’area a potenziali pericoli gravi e concreti”.
Tutti i cittadini sono stati invitati a non manomettere le transenne, rispettando le misure di sicurezza predisposte e collaborando attivamente alla salvaguardia di uno spazio pubblico che appartiene all’intera comunità.
Di fronte agli atti vandalici e danneggiamenti alle transenne verificati, si chiede un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi e garantire il rispetto delle regole.
“La tutela del bene pubblico e della sicurezza collettiva è una responsabilità condivisa: solo attraverso il rispetto, la vigilanza e la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni è possibile preservare i luoghi comuni e prevenire situazioni di rischio”, conclude Antonio Ferrara
