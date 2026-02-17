Lungomare di Salerno instabile, i cittadini chiedono interventi strutturali. Il punto con La Città di Salerno

Continua ad essere instabile e soggetta a cedimenti l’area del Lungomare di Salerno dove già si sono verificati tre crolli in pochi mesi. L’ultimo cedimento è avvenuto sul Lungomare Marconi, nell’area dei Giardini del Mandorlo. I residenti chiedono interventi strutturali per evitare il ripetersi di episodi simili. Si attendono interventi anche per La Carnale.
Per i primi due crolli, quelli del pattinodromo, sono stati stimati interventi da 5,5 milioni per la messa in sicurezza, ma le risorse disponibili in cassa sarebbero di appena 2,4 milioni di euro. Questa mattina, abbiamo fatto un ulteriore punti e riflessione con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su situazione crolli lungomare
