Lunedì 29 dicembre la prima seduta del Consiglio regionale 

Il Consiglio regionale della Campania si insedierà per la prima seduta della XII Legislatura lunedì 29 dicembre dalle ore 11.
All’ordine del giorno della seduta, convocata dal consigliere più anziano di età, Fernando Errico, la presa d’atto della proclamazione degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio regionale, l’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e la discussione.
La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consiglio regionale della Campania.
