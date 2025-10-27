“La ludopatia giovanile, un gioco che non perdona”, oltre il 50% degli studenti gioca o ha giocato d’azzardo. L’intervista

Il 53% degli studenti tra i 15 e i 19 anni giocano o hanno giocato d’azzardo. E’ quanto diffuso da recenti dati di Nomisma.
Ciò significa che più di un milione di giovani ha a che fare con “l’azzardo” e di fatto potrebbe essere una potenziale vittima di usura a causa del sovra indebitamento dal gioco d’azzardo on-line
Un dato che è aumentato notevolmente nel periodo Covid e che riguarda anche il territorio campano.
Elemento che spinge sempre di più gli operatori del settore ad entrare nelle scuole per parlare con i giovani.
“La criminalità economica che si insinua sul territorio, la criminalità informatica che dilaga su web e che vede i giovani come vittime così come la ludopatia giovanile sono campanelli d’allarme che devono allertare l’attenzione di tutti. I giovani sono in ogni caso delle sentinelle sociali, si confrontano e dialogano con le famiglie” ha affermato in diretta a Radio Alfa, Tommaso Battaglini Presidente Nazionale SOS Antiracket Antiusura APS
