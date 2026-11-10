Luci d’artista, start tra bagno di folla, vecchi e nuovi disagi. Il punto con La Città di Salerno

Il primo weekend con Luci d’artista accese ha fatto registrare un boom di visitatori, ma anche vecchi problemi. Non sono mancate, infatti, accensioni a intermittenza e ripercussioni sugli impianti di illuminazione pubblica, oltre ad alcune polemiche sui nuovi percorsi multimediali.
A Torrione, in via Posidonia – come riporta il quotidiano La Città di Salerno – le luminarie si sono accese a intermittenza, e in diversi tratti i rami fioriti che adornano i lampioni sono rimasti solo parzialmente illuminati. L’accensione ha avuto ripercussioni anche sulla rete elettrica cittadina: sabato sera, il parcheggio di via Carella, nei pressi del Grand Hotel Salerno, è rimasto senza elettricità per molto tempo. Come anticipato dal sindaco Vincenzo De Luca, l’installazione delle opere non è ancora completata.
Una delle novità di questa 21esima edizione è il videomapping, un percorso di proiezioni sulle facciate di alcuni palazzi storici del centro, accompagnato da un sottofondo musicale. Tuttavia, i residenti di piazza San Francesco hanno protestato per la musica ad alto volume fino a tarda notte.
A seguito delle lamentele, l’amministrazione comunale è intervenuta per “correggere” la situazione, annunciando che la base musicale sarà interrotta entro le 23.30 e il videomapping sarà senza suoni. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su luci d’artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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