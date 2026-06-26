Luci d’artista, al vaglio cinque proposte per le nuove opere. La Regione formalizza il finanziamento. Il punto con La Città di Salerno

Lavori in corso per preparare la 21esima edizione di Luci d’Artista a Salerno la cui gara d’appalto vale 1,7 milioni di euro, per la fornitura delle opere che andranno a comporre il progetto ideato dagli “art director” della società Eventidee di Torino.
Sono cinque le proposte arrivate al Comune di Salerno. Gli uffici comunali, come scrive oggi il quotidiano La Città, hanno proceduto con la nomina della commissione di valutazione e l’affidamento a un ingegnere del servizio di collaudo statico delle luminarie che saranno installate sui piloni del viadotto Gatto. Inoltre ieri la Regione Campania ha pubblicato il decreto con cui impegna ufficialmente 2 milioni 750mila euro per sovvenzionare le Luci d’Artista. Un passaggio formale ma necessario per il rinnovo della manifestazione. Questa mattina abbiamo fatto il punto con Domenico Gramazio, collega de La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su lavori luci d’artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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