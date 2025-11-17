Luci d’artista accese solo a metà, ma già grande interesse a Salerno. La nostra riflessione con Tommaso Siani (La Città)

17/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Hanno suscitato già grande interesse nel weekend appena trascorso le Luci d’Artista a Salerno, anche se l’accensione di questa 20esima edizione è stata solo parziale. In molte strade e quartieri le luci sono rimaste spente o addirittura non sono state ancora installate. 

Come spiegato dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca,in occasione dell’inaugurazione venerdì scorso, il taglio del nastro era stato inizialmente immaginato il 23 novembre, ma, per evitare che coincidesse con le elezioni, è stato anticipato, con tutti i disguidi tecnici del caso.

Nel fine settimana i visitatori si sono affollati in piazza Flavio Gioia e nella villa comunale. Ne abbiamo parlato, questa mattina, in diretta con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
