Luci d’Artista a Salerno poco inclusive. L’opinione di Vitina Maioriello (Mi girano le ruote APS)

“Le Luci d’Artista attirano migliaia di persone e potrebbero essere un’esperienza bellissima anche per chi ha una difficoltà motoria. Purtroppo, però, i percorsi non sono accessibili, i marciapiedi in certi punti sono pericolosi e i parcheggi riservati sono pochi e spesso occupati da chi non ha il diritto di usarli“
Ad affermarlo, in diretta su Radio Alfa, è Vitina Maioriello, presidente dell’associazione Mi Girano le Ruote APS, associazione si occupa di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
“Da anni segnaliamo queste criticità: basta davvero poco per rendere le Luci d’Artista un’attrazione inclusiva, capace di accogliere tutti” così Vitina Maioriello
