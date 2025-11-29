Luci d’Artista a Salerno poco inclusive. L’opinione di Vitina Maioriello (Mi girano le ruote APS)

29/11/2025 Primo Piano Nessun commento
“Le Luci d’Artista attirano migliaia di persone e potrebbero essere un’esperienza bellissima anche per chi ha una difficoltà motoria. Purtroppo, però, i percorsi non sono accessibili, i marciapiedi in certi punti sono pericolosi e i parcheggi riservati sono pochi e spesso occupati da chi non ha il diritto di usarli

Ad affermarlo, in diretta su Radio Alfa, è Vitina Maioriello, presidente dell’associazione Mi Girano le Ruote APS, associazione si occupa di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

“Da anni segnaliamo queste criticità: basta davvero poco per rendere le Luci d’Artista un’attrazione inclusiva, capace di accogliere tutti” così Vitina Maioriello
Ascolta
Vitina Maioriello su Luci d’Artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

