Luci d’artista a Salerno, per i turisti il Comune ha ideato sei percorsi. Dettagli con Il Mattino di Salerno

La 21esima edizione di Luci d’Artista, inaugurata a Salerno lo scorso 7 novembre, propone sei nuovi percorsi pensati per i turisti, uno dei quali comprende la visita a tutte le 31 opere luminose. Altri percorsi sono dedicati al mare e anche al poeta Alfonso Gatto.
Ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Barbara Cangiano.
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Barbara Cangiano su percorsi turistici a Luci d’artista
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