Luci d’artista a Salerno, per i turisti il Comune ha ideato sei percorsi. Dettagli con Il Mattino di Salerno

12/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

 

La 21esima edizione di Luci d’Artista, inaugurata a Salerno lo scorso 7 novembre, propone sei nuovi percorsi pensati per i turisti, uno dei quali comprende la visita a tutte le 31 opere luminose.  Altri percorsi sono dedicati al mare e anche al poeta Alfonso Gatto.

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Ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Barbara Cangiano. 

Ascolta
Barbara Cangiano su percorsi turistici a Luci d’artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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