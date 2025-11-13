Luci d’artista a Salerno, dal 14 novembre il via alla XX edizione. Il commento di Tommaso Siani (La Città)

Al via l’edizione 2025-26, la ventesima, di Luci d’Artista a Salerno. L’appuntamento con l’accensione è fissato per le 17.30 di venerdì 14 Novembre, presso la Villa Comunale di Via Roma con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che sostiene l’iniziativa nell’ambito della programmazione artistica, culturale, turistica di tutto il territorio regionale.
Dopo l’accensione in Villa Comunale, ci sarà la passeggiata per il Centro Storico fino a Piazza Flavio Gioia. Luci d’Artista si concluderà domenica 1 Febbraio. Della manifestazione abbiamo parlato questa mattina con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
