Luca Esposito era ancora vivo quando è stato appiccato il fuoco. Nei polmoni, tracce di fumo

Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato nelle primissime ore di domenica in una zona rurale di Eboli, era ancora vivo quando sono state appiccate le fiamme.
Gli esami sul corpo di Esposito, avrebbero individuato tracce di fumo nei polmoni. Ciò significa che Luca, era ancora in grado di respirare quando è scoppiato l’incendio, sebbene incosciente. Ieri, dai preliminari dell’autopsia, era emerso che la causa della morte era asfissia meccanica violenta. Sostanzialmente, Esposito è stato soffocato. E’ possibile, dunque, che il giornalista sia stato prima pestato, poi, quando era incosciente, gli siano state ostruite le vie respiratorie e infine sia stato dato alle fiamme per cancellare ogni traccia. Sul fronte delle indagini, si cerca ancora il cellulare dell’uomo al cui interno potrebbero esserci documenti, file o foto utili. Si indaga principalmente sul suo privato. Tra gli ultimi elementi, raccontati anche agli investigatori, da un amico di lunga data della vittima, la presenza di una “moglie fantasma”. Luca aveva raccontato di essere sposato con una farmacista di Caserta di nome Simona.
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