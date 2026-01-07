Lotteria Italia, solo premi di terza e quarta categoria in provincia di Salerno

Solo premi di terza e quarta categoria alla provincia di Salerno dalla Lotteria Italia. Quello più importante da 50mila euro è stato venduto a Capaccio-Paestum. Mentre Sala Consilina fa incetta di biglietti vincenti da 20mila euro. Sono ben 5. Altri due premi da 20mila euro sono stati vinti ad Angri e un biglietto vincente da 20mila euro è stato venduto anche a Montesano sulla Marcellana.
La Campania, con 972mila biglietti della lotteria Italia staccati, il 10,5% in più dello scorso anno, si piazza sul terzo gradino del podio, dopo il Lazio in testa con 1,7 milioni e la Lombardia con 1,4 milioni di biglietti venduti. Complessivamente sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro.
Un dato in netto aumento rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
