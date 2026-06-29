L’Ostello della gioventù di via Canali a Salerno potrebbe diventare uno studentato

L’ex ostello “Ave Gratia Plena” di via dei Canali, struttura proprietà del Comune di Salerno, sarebbe destinata a diventare uno studentato. Almeno in base a quanto stabilito da una delibera della giunta De Luca.
La struttura è stata messa a disposizione dell’Università che sarebbe intenzionata a partecipare al bando “Student Housing” per ricevere i fondi utili per rendere operativa la sede come studentato. La struttura dovrebbe essere ceduta ad Unisa dietro pagamento di un canone
Tra i primi, due anni fa, a lanciare l’idea, l’associazione Aegee Salerno.
Oggi ne abbiamo parlato con il socio onorario, Giovanni Ragone
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ostello della gioventù
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