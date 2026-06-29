L’Ostello della gioventù di via Canali a Salerno potrebbe diventare uno studentato

29/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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L’ex ostello “Ave Gratia Plena” di via dei Canali, struttura proprietà del Comune di Salerno, sarebbe destinata a diventare uno studentato. Almeno in base a quanto stabilito da una delibera della giunta De Luca.

La struttura è stata messa a disposizione dell’Università che sarebbe intenzionata a partecipare al bando “Student Housing” per ricevere i fondi utili per rendere operativa la sede come studentato. La struttura dovrebbe essere ceduta ad Unisa dietro pagamento di un canone 

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Tra i primi, due anni fa, a lanciare l’idea, l’associazione Aegee Salerno. 

Oggi ne abbiamo parlato con il socio onorario, Giovanni Ragone 

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ostello della gioventù
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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