Lo “spingitore di sogni” arriva a Salerno Corre. Tra gli oltre 1500 partecipanti anche Dario Leo che spingerà un atleta in carrozzina

Domenica prossima a Salerno si tiene l’undicesima edizione di Salerno Corre. La manifestazione in programma con partenza alle 8.30 da Piazza della Libertà, non è solo una semplice 10 chilometri. E’ un appuntamento capace di unire sport, territorio, istituzioni e associazioni.
Ma quest’anno ha un quid in più. La partecipazione di Dario Leo, lo “spingitore di sogni”.
Dario, a novembre del 2022, decide di spingere la carrozzina del fratello Franco, tetraplegico dalla nascita, nella maratona di New York, trasformando un desiderio in un viaggio di riscatto e amore fraterno.
Un mese dopo aver realizzato il suo sogno, Franco Leo muore a causa delle complicazioni del Covid. Non si ferma però il sogno, che diventa sempre più condiviso: sono tante le famiglie che vogliono permettere ai propri figli disabili di poter vivere una storia semplice e speciale attraverso Dario Leo, diventato ufficialmente “spingitore di sogni”.
Lo scorso anno, è stato prodotto un commovente docufilm dedicato alla storia dei due fratelli salernitani, dal titolo “Vamos. Storia vera di un sogno”. Giuseppe Rinaldi, produttore del docufilm e la regista Daniela Riccardi, hanno annunciato un sequel che avrà come location proprio la città di Salerno, domenica prossima.
Oggi Dario Leo è intervenuto in diretta a Radio Alfa
Ascolta
spingitore di sogni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.