L’ospedale di Sarno non è collegato al sistema fognario. L’intervento del consigliere regionale Odierna

L‘ospedale di Sarno non è collettato, ovvero non è collegato al sistema fognario. Scarica direttamente nel fiume Sarno e dunque in mare. La vicenda, portata alla luce dal consigliere regionale Sebastiano Odierna nel corso del consiglio monotematico sull’inquinamento del fiume Sarno, sta suscitando molte polemiche ed è diventato un caso politico.
Odierna, intervenuto in diretta questa mattina a Radio Alfa, ha ricordato che il 31 marzo 2014 si tenne un Consiglio monotematico sul fiume Sarno che approvò all’unanimità una risoluzione. “Dodici anni dopo siamo di nuovo qui e il fiume è lo stesso. Nell’Agro Sarnese-Nocerino nessuno ha bisogno di sentirsi dire che il fiume è inquinato e che esonda. Non si risana il fiume facendo chiudere le imprese. Quest’estate l’abbiamo visto tutti: la schiuma a Scafati, i liquami del depuratore di Angri, il Rio Sguazzatorio soffocato dalla melma. E c’è chi ancora in questi giorni indica nelle aziende le sole colpevoli. Le aree industriali di Sarno e di Fosso Imperatore aspettano da anni di potersi allacciare alla fognatura pubblica. A Sarno la rete interna è stata costruita nel 2006 e non è mai entrata in funzione: le imprese che vogliono lavorare in regola sono le prime a pagare per i collettori mai finiti. Non si risana il fiume chiudendo le imprese: servono depuratori, collettori, bonifiche e opere idrauliche. Sono competenze della Regione” ha concluso
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fiume sarno
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