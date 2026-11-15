Lo scarpariello ma nella versione salernitana. Curiosità e ingredienti

Tutti conoscono lo scarpariello come ricetta tipica dela tradizione partenopea. Non tutti sanno che esiste una variante salernitana.
In cosa differisce? Oltre al pomodoro, formaggio e peperoncino c’è un ingrediente in più.
Un ingrediente tipicamente salernitano. Quale?
Lo ha raccontato il giornalista e scrittore enogastronomico Alfonso Sarno
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scarparello salernitano
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