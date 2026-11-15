Lo scarpariello ma nella versione salernitana. Curiosità e ingredienti

15/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia
Tutti conoscono lo scarpariello come ricetta tipica dela tradizione partenopea. Non tutti sanno che esiste una variante salernitana. 
In cosa differisce? Oltre al pomodoro, formaggio e peperoncino c’è un ingrediente in più. 
Un ingrediente tipicamente salernitano. Quale? 
Lo ha raccontato il giornalista e scrittore enogastronomico Alfonso Sarno 

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scarparello salernitano
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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