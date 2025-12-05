L’Ordine degli Ingegneri di Salerno discute di Intelligenza Artificiale. Il punto con il presidente Raffaele Tarateta

05/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
L’Ordine degli Ingegneri di Salerno discute di Intelligenza Artificiale.

“Intelligenza Artificiale e il suo impatto su società, ricerca e lavoro” è il convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno, in programma oggi presso il LLoYd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare.

Ad aprire i lavori il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Raffaele Tarateta, oggi nostro ospite
