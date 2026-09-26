Logistica, trasporti e navigazione. UNISA investe in formazione. Il punto con il prof. Mauro Menicucci

“Diritto della Navigazione, dei Trasporti e Doganale” è il nuovo percorso di studi attraverso un Master di II livello dell’Università degli Studi di Salerno.
L’Università degli Studi di Salerno amplia la propria offerta di alta formazione. “Diritto della Navigazione, dei Trasporti e Doganale”, istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e diretto dal prof. Mauro Menicucci, un percorso formativo che nasce con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di competenze altamente specialistiche, in un settore strategico per lo sviluppo economico nazionale e internazionale. La trasformazione dei sistemi della mobilità, l’espansione della logistica integrata, l’evoluzione della disciplina doganale e il continuo aggiornamento della normativa europea e internazionale rendono sempre più necessaria la formazione di professionisti capaci di affrontare le sfide giuridiche connesse ai trasporti marittimi, aerei e terrestri. Il Master si inserisce in un contesto territoriale di particolare rilevanza, a partire dall’importanza di uno dei principali hub logistici del Mediterraneo, tra i porti di Salerno e Napoli, degli aeroporti internazionali e di un tessuto produttivo fortemente orientato all’import-export, alla cantieristica navale, al turismo e alla nautica da diporto. Ne abbiamo parlato in diretta con il prof. Mauro Menicucci
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Menicucci su UNISA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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