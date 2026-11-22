Ospite dei “Salernitani nel mondo”, nella puntata di domenica 22 novembre 2026, l’artista Alejandro Marmo, scultore italo-argentino, noto a livello internazionale per le sue opere realizzate con l’utilizzo di materiale di scarto. Del riciclo dei materiali metallici arrugginiti ha fatto un’arte con un’attenzione al sociale. Nato a Caseros, nella provincia di Buenos Aires, il papà era originario di San Rufo, paesino della provincia di Salerno, la mamma di origini armene, nata in Grecia. Ha imparato a lavorare il metallo fin da bambino nell’officina del padre, fabbro.
Profondo il legame con Jorge Mario Bergoglio, quando ancora era cardinale nella sua Buenos Aires, con cui Marmo ha collaborato durante la grave crisi economica argentina del 2001. Diventato pontefice, Papa Francesco ha voluto due opere dell’artista nei Giardini Vaticani, ovvero la Vergine di Luján e il Cristo Operaio.
In Italia, le sue sculture sono esposte in diversi luoghi, tra cui la serie L’Abbraccio presente in diverse università italiane, all’aeroporto di Fiumicino e varie installazioni nel Vallo di Diano, terra d’origine del padre.
In questi giorni Alejandro Marmo è tornato in provincia di Salerno per partecipare alla 18esima edizione della Festa dell’Infanzia di Teggiano. In questa occasione lo abbiamo intervistato.
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Alejando Marmo artista italo-argentino
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