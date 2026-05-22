Lite tra giovani a Montesano sulla Marcellana, arrestato un giovane del posto per aver accoltellato un ragazzo tunisino

Un 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Scalo, è in stato di fermo accusato di avere accoltellato ieri sera un 19enne di origini tunisine in Piazza Larocca.
La lite è scattata per futili motivi. Il giovane è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Fuorni a Salerno. Il 19enne tunisino è ricoverato da ieri sera in prognosi riservata all’ospedale di Polla, non è in pericolo di vita.
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