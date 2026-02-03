Lite e coltelli tra giovanissimi, episodi allarmanti a Salerno. La riflessione con Paky Memoli (Sindaco facente funzioni)

03/02/2026 Attualità, Primo Piano 1 commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Lite e coltelli. E’ allarme a Salerno dopo gli ultimi due espisodi, l’ultimo nel primo pomeriggio di ieri quando, in Via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, all’uscita dalla scuola, è scoppiata una lite tra due 16enni. Uno dei due ha sferrato un fendente al collo del coetaneo. Il giovane è stato soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita. E’ rimasto ferito anche l’altro ragazzo. Su quanto accaduto indaga la Polizia che, dopo serrate indagini, ha arrestato il 16enne che ha sferrato la coltellata.

Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il sindaco facente funzioni Paky Memoli alla quale abbiamo chiesto quali provvedimenti adottare contro questo fenomeno assai preoccupante.
Ascolta
Paky Memoli su lite e coltelli tra giovani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Una risposta

  1. Giuseppe 03/02/2026

    La responsabilità deve ricadere sui genitori,con nuove leggi in cui saranno i genitori a scontare le pene per i reati commessi da figli minori

    Rispondi

Lascia un Commento