Lite e coltelli tra giovanissimi, episodi allarmanti a Salerno. La riflessione con Paky Memoli (Sindaco facente funzioni)

Lite e coltelli. E’ allarme a Salerno dopo gli ultimi due espisodi, l’ultimo nel primo pomeriggio di ieri quando, in Via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, all’uscita dalla scuola, è scoppiata una lite tra due 16enni. Uno dei due ha sferrato un fendente al collo del coetaneo. Il giovane è stato soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita. E’ rimasto ferito anche l’altro ragazzo. Su quanto accaduto indaga la Polizia che, dopo serrate indagini, ha arrestato il 16enne che ha sferrato la coltellata.
Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il sindaco facente funzioni Paky Memoli alla quale abbiamo chiesto quali provvedimenti adottare contro questo fenomeno assai preoccupante.
Paky Memoli su lite e coltelli tra giovani
La responsabilità deve ricadere sui genitori,con nuove leggi in cui saranno i genitori a scontare le pene per i reati commessi da figli minori