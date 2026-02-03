Lite e accoltellamento tra minori all’uscita della scuola a Salerno, ferito un 16enne. Fermato il feritore

Ancora una lite e un accoltellamento tra giovanissimi a Salerno. E’ successo ieri, poco prima delle 14, in Via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, all’uscita dalla scuola. Durante la lite scoppiata tra due 16enni, uno dei due ha sferrato un fendente al collo del coetaneo. Il giovane è stato soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita. E’ rimasto ferito anche l’altro ragazzo.
Su quanto accaduto indaga la Polizia che, dopo serrate indagini, ha fermato il 16enne che ha sferrato la coltellata. Un episodio che avviene a pochissima distanza dal precedente della notte tra sabato e domenica, in largo Abate Conforti, dove un ragazzo 16enne è stato accoltellato da un 20enne. Abbiamo commentato questi episodi con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su lite e coltelli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.