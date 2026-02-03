Lite e accoltellamento tra minori all’uscita della scuola a Salerno, ferito un 16enne. Fermato il feritore

03/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Ancora una lite e un accoltellamento tra giovanissimi a Salerno. E’ successo ieri, poco prima delle 14, in Via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, all’uscita dalla scuola. Durante la lite scoppiata tra due 16enni, uno dei due ha sferrato un fendente al collo del coetaneo. Il giovane è stato soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita. E’ rimasto ferito anche l’altro ragazzo.

Su quanto accaduto indaga la Polizia che, dopo serrate indagini, ha fermato il 16enne che ha sferrato la coltellata. Un episodio che avviene a pochissima distanza dal precedente della notte tra sabato e domenica, in largo Abate Conforti, dove un ragazzo 16enne è stato accoltellato da un 20enne. Abbiamo commentato questi episodi con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su lite e coltelli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento