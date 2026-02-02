Lite e accoltellamento tra due 16enni a Salerno. E’ il secondo caso in due giorni

Ancora una lite e un accoltellamento tra giovanissimi a Salerno. E’ successo oggi, poco prima delle 14, in Via Belisario Corenzio, nel quartiere di Pastena, all’uscita dalla scuola. Durante la lite scoppiata tra due 16enni, uno dei due ha sferrato un fendente al collo del coetaneo. Il giovane è stato soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita. E’ rimasto ferito anche l’altro ragazzo. Su quanto accaduto indaga la Polizia che sta ricostruendo la dinamica.
Intanto sarebbe stato identificato e denunciato il presunto autore dell’accoltellamento di un ragazzo di 16 anni avvenuto sabato notte a Salerno, in Largo Abate Conforti. Si tratta di un 20enne la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto grazie anche all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il ferimento del 16enne è avvenuto durante una lite che sarebbe nata per futili motivi. E’ stato colpito al lato sinistro della schiena ed ha subito una lesione superficiale. Trasportato in ospedale a Salerno, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.
