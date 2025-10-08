Lite condominiale a Sarno, ferite tre persone

08/10/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Violenta lite, ieri pomeriggio, tra due condomini che vivono in una palazzina di via Romana a Pagani. Per questioni di natura condominiale, sono arrivati alle mani due uomini di 55 anni.

Il figlio 31enne di uno dei due, nel tentare di dividerli, è rimasto ferito e portato in ospedale. Anche il padre è rimasto ferito al petto, forse, con un coltello. Non è in pericolo di vita. I due familiari, feriti, avrebbero poi reagito mettendosi alla guida di un’auto, con cui hanno investito l’aggressore.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Le conseguenze per tutti i coinvolti sono state serie ma, fortunatamente, non sembrano correre pericolo di vita. Uno dei due accoltellati è stato trasferito all’ospedale di Sarno, dove i medici hanno ritenuto necessario il ricovero. L’altro ferito, così come l’uomo investito, ha ricevuto cure presso il Pronto soccorso del “Martiri del Villa Malta”. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento