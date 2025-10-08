Lite condominiale a Sarno, ferite tre persone

Violenta lite, ieri pomeriggio, tra due condomini che vivono in una palazzina di via Romana a Pagani. Per questioni di natura condominiale, sono arrivati alle mani due uomini di 55 anni.
Il figlio 31enne di uno dei due, nel tentare di dividerli, è rimasto ferito e portato in ospedale. Anche il padre è rimasto ferito al petto, forse, con un coltello. Non è in pericolo di vita. I due familiari, feriti, avrebbero poi reagito mettendosi alla guida di un’auto, con cui hanno investito l’aggressore.
Le conseguenze per tutti i coinvolti sono state serie ma, fortunatamente, non sembrano correre pericolo di vita. Uno dei due accoltellati è stato trasferito all’ospedale di Sarno, dove i medici hanno ritenuto necessario il ricovero. L’altro ferito, così come l’uomo investito, ha ricevuto cure presso il Pronto soccorso del “Martiri del Villa Malta”.
