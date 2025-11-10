Liste d’attesa e addizionale iperf, le richieste dei pensionati campani della Cisl al futuro governatore. Il punto con Marilina Cortazzi

Erano più di mille i pensionati che sabato hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Cisl sotto la sede della Regione Campania, per protestare contro le liste d’attesa interminabili nella sanità pubblica e l’addizionale Irpef regionale giudicata troppo onerosa per chi vive con pensioni basse.
Durante il presidio, i rappresentanti sindacali della Fnp Cisl hanno rivolto un appello ai candidati presidenti e alle forze politiche impegnate nella competizione elettorale del 23 e 24 novembre, chiedendo impegni chiari e concreti su due questioni considerate dal sindacato “vere e proprie emergenze sociali”.
Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato che “la Campania ha le pensioni più basse d’Italia, con una media di circa mille euro al mese, e la più alta addizionale regionale, pari al 3,3%, quasi il doppio della Lombardia”. La Fnp Cisl chiede che nella prossima legge di bilancio venga istituito un fondo specifico per il taglio dell’addizionale regionale a favore delle fasce deboli, e che venga garantito il rispetto della legge sui tempi massimi di attesa, fissati in 120 giorni per le prestazioni ambulatoriali, contro un’attesa media che oggi può superare l’anno e mezzo.
Sulla situazione della provincia di Salerno è intervenuta la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, presente alla manifestazione e che ha denunciato la gravità delle condizioni del sistema sanitario locale. Questa mattina è intervenuta in diretta.Ascolta
