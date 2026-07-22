Liste d’attesa, Campania tra le prime 4 regioni che garantiscono i tempi nel 90% dei casi

22/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Quattro regioni, tra cui la Campania, sul fronte degli esami diagnostici garantiscono il rispetto dei tempi in oltre il 90% dei casi e staccano di 30 punti le ultime regioni della classe che sono Umbria, Puglia e Abruzzo. Insieme alla Campania le altre regioni virtuose sono Veneto, Basilicata e Marche.

Dopo anni di incertezza, sono finalmente disponibili i primi dati reali sulle liste d’attesa in Italia. Agenas, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, ha diffuso i dati del primo bollettino sull’andamento del fenomeno, frutto dell’analisi dei dati raccolti dalla Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste di attesa.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Nei primi sei mesi dell’anno in corso, la Campania con l’84,5% di rispetto dei tempi massimi di garanzia si colloca al settimo posto complessivo. Per quanto riguarda le prime visite la Campania, con l’84,7% del rispetto dei tempi d’attesa, si colloca al sesto posto. 

Il Bollettino di Agenas analizza le prenotazioni erogate dalle Aziende sanitarie per le 14 prime visite specialistiche e i 22 esami diagnostici, valutando il rispetto dei tempi massimi di erogazione per tutte le classi di priorità. In particolare, la percentuale di prescrizioni in classe P (programmabile entro 120 giorni) è molto elevata in Basilicata (87,7%), Molise (75,1%), Calabria (69,7%) e Campania (84,4%). 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento