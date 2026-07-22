Liste d’attesa, Campania tra le prime 4 regioni che garantiscono i tempi nel 90% dei casi

Quattro regioni, tra cui la Campania, sul fronte degli esami diagnostici garantiscono il rispetto dei tempi in oltre il 90% dei casi e staccano di 30 punti le ultime regioni della classe che sono Umbria, Puglia e Abruzzo. Insieme alla Campania le altre regioni virtuose sono Veneto, Basilicata e Marche.
Dopo anni di incertezza, sono finalmente disponibili i primi dati reali sulle liste d’attesa in Italia. Agenas, Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, ha diffuso i dati del primo bollettino sull’andamento del fenomeno, frutto dell’analisi dei dati raccolti dalla Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste di attesa.
Nei primi sei mesi dell’anno in corso, la Campania con l’84,5% di rispetto dei tempi massimi di garanzia si colloca al settimo posto complessivo. Per quanto riguarda le prime visite la Campania, con l’84,7% del rispetto dei tempi d’attesa, si colloca al sesto posto.
Il Bollettino di Agenas analizza le prenotazioni erogate dalle Aziende sanitarie per le 14 prime visite specialistiche e i 22 esami diagnostici, valutando il rispetto dei tempi massimi di erogazione per tutte le classi di priorità. In particolare, la percentuale di prescrizioni in classe P (programmabile entro 120 giorni) è molto elevata in Basilicata (87,7%), Molise (75,1%), Calabria (69,7%) e Campania (84,4%).
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