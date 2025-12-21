L’IOC Sacco di Sant’Arsenio incontra Michele Giordano, figlio di Aniello vittima della criminalità

Un incontro autentico che ha permesso agli studenti di conoscere non solo una storia di dolore, ma soprattutto il valore di una testimonianza che trasforma la sofferenza in impegno civile.
L’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, nel giorno dell’anniversario della morte di Aniello Giordano vittima innocente della criminalità organizzata, ha incontrato il figlio Michele che ha dialogato con le classi prime, insieme ai rappresentanti di Libera.
È stata una mattinata ricca di riflessioni profonde che ha ribadito l’importanza di una memoria viva, capace di andare oltre il ricordo e di diventare impegno, coscienza collettiva, scelta quotidiana.
Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta Cembalo, dalla referente di Educazione Civica prof.ssa Antonella Sacco e da tutti i docenti per la sensibilità, l’attenzione e l’impegno costante nella promozione dei valori della legalità e della giustizia.
