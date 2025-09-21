L’Intelligenza Artificiale aiuta la ricerca sul cancro, da Philadelphia il parere del professor Alfonso Bellacosa

In collegamento dagli Stati Uniti, nella puntata di questa settimana, il professor Alfonso Bellacosa, ordinario di Epigenetica dei Tumori alla prestigiosa Università “Fox Chase Cancer Center” di Philadelphia dove coordina un team di scienziati e ricercatori che lavorano per la cura di alcuni tipi di tumore.
Il professor Bellacosa, originario di Nocera Inferiore, già durante la laurea specialistica, nei primi anni ‘90, aveva scoperto il gene Akt che genera tumori. Nel 2016 un primo importante risultato ha riguardato il tumore al colon retto partendo dallo studio sull’enzima fondamentale per la riparazione delle cellule tumorali.
Con il suo team di ricerca ha contribuito alla scoperta di una innovativa soluzione nel trattamento del melanoma le cui cellule possono essere distrutte riducendo i livelli o l’attività dell’enzima di riparazione del Dna chiamato TDG. Inibendo la produzione dell’enzima, si provocherebbe la morte di cellule di melanoma, impedendo alle cellule tumorali di crescere. Il professore Bellacosa ci ha illustrato i risultati ottenuti negli ultimi anni continuando nella ricerca sulla cura del melanoma.
Alfonso Bellacosa da Philadelphia
