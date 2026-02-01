L’ingegnere aerospaziale Riccardo Bevilacqua nominato Prorettore della “Embry-Riddle Aeronautical University”, in Florida

Puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 1 febbraio 2026, dedicata allo spazio. Abbiamo ospitato l’ingegnere aerospaziale Riccardo Bevilacqua, docente al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della “Embry-Riddle Aeronautical University”, a Daytona Beach Campus, in Florida. Proprio oggi ci ha annunciato la sua nomina a Prorettore dell’Università.
Ha origini salernitane nel piccolo comune di Rofrano, da parte della mamma, papà invece di Anzio in provincia di Roma. L’ingegnere Riccardo dal 2007 è negli Stati Uniti, sposato e padre di due figli. La sua Università è un’istituzione leader a livello mondiale nel campo dell’aviazione e dell’aerospazio, spesso definita “l’Harvard dei cieli”.
Con lui abbiamo parlato della corsa alla conquista dello spazio con l’ascesa di aziende private. Ci ha spiegato in che modo l’Università è impegnata e quanto interesse c’è da parte degli studenti. Anche l’influenza e il ruolo che ha in tutto questo ambito l’Intelligenza Artificiale.
Riccardo Bevilacqua dalla Florida
