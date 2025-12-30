L’incubo botti per gli animali. Il punto con Amanda Cozza, presidente di Qua La Zampa Effe

Poche ore al Capodanno. Come sempre torna l’incubo botti per gli animali di compagnia e per quelli selvatici.
Durante le celebrazioni natalizie e di fine anno, l’uso di fuochi d’artificio è una pratica ancora molto diffusa. Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza sui danni che questi rumori possono causare ai nostri animali domestici ma anche alle persone con disturbi dello spettro autistico. Nonostante ciò, gli scoppi continuano a essere intensi e frequenti, anche laddove la autorità li hanno vietati. Per cani e gatti, questi suoni improvvisi e imprevedibili non rappresentano un semplice fastidio, ma una vera fonte di paura. La differenza principale tra la percezione umana e quella animale riguarda l’udito. Cani e gatti possiedono una capacità uditiva molto più sviluppata rispetto alle persone. I fuochi d’artificio possono provocare nei cani e nei gatti paura estrema e livelli elevati di stress. Secondo quanto indicato dagli specialisti, l’organismo degli animali reagisce rilasciando ormoni dello stress come adrenalina e cortisolo, che servono a preparare il corpo ad affrontare una minaccia. Il problema nasce quando l’esposizione a questi rumori si ripete nel tempo, come avviene durante le feste di Natale e Capodanno. In questi casi, l’impatto sul benessere psicofisico degli animali domestici diventa negativo e persistente. Ne abbiamo parlato con Amanda Cozza, presidente dell’Associazione Qua La Zampa Effe
Ascolta
Cozza su botti e cani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.