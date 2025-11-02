L’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio prossimo presidente di Confindustria Bulgaria

La Bulgaria è il paese protagonista questa settimana del nostro appuntamento con i “Salernitani nel mondo”, di domenica 2 novembre 2025. Nel paese dell’Est Europa ci siamo collegati con l’imprenditore Nunziante Coraggio, vice presidente di Confindustria Bulgaria, consigliere della locale Camera di Commercio.
Coraggio dopo anni alla vicepresidenza presto sarà nominato presidente di Confindustria Bulgaria. L’elezione è in programma il prossimo 11 dicembre. E’ stato uno degli argomenti della puntata durante la quale abbiamo parlato anche del prossimo ingresso della Bulgaria nell’euro, dal primo gennaio 2026.
Ascolta
Nunziante Coraggio da Sofia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
