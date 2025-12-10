L’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio è il nuovo presidente di Confindustria Bulgaria

10/12/2025
L’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio è il nuovo presidente di Confindustria Bulgaria. E’ stato eletto nell’Assemblea riunitasi ieri a Sofia. Finora Coraggio ha ricoperto la carica di vice presidente dell’associazione degli industriali del paese est europeo dove è anche consigliere della locale Camera di Commercio.

Sono circa 300 le imprese italiane associate a Confindustria che operano in Bulgaria, paese che dal prossimo anno farà il suo ingresso nell’euro. 

