L’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio è il nuovo presidente di Confindustria Bulgaria. E’ stato eletto nell’Assemblea riunitasi ieri a Sofia. Finora Coraggio ha ricoperto la carica di vice presidente dell’associazione degli industriali del paese est europeo dove è anche consigliere della locale Camera di Commercio.
Sono circa 300 le imprese italiane associate a Confindustria che operano in Bulgaria, paese che dal prossimo anno farà il suo ingresso nell’euro.
