L’imprenditore Nunziante Coraggio da dicembre alla guida di Confindustria Bulgaria, ci ha raccontato i primi mesi da presidente

A dicembre 2025, l’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio è stato eletto presidente di Confindustria Bulgaria, nel corso dell’Assemblea riunitasi a Sofia. Coraggio ha ricoperto per diversi anni la carica di vice presidente di Confindustria nel Paese dell’Est Europa dove è anche consigliere della locale Camera di Commercio.
Sono circa 300 le imprese italiane associate a Confindustria che operano in Bulgaria, paese che da gennaio 2026 ha fatto il suo ingresso nell’euro. Dei primi mesi a guida di Confindustria Bulgaria e dell’impatto della moneta unica in questo Paese abbiamo parlato con il presidente Coraggio nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 22 Febbraio 2026.
Ascolta
Nunziante Coraggio pres. Confindustria Bulgaria
