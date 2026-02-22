L’imprenditore Nunziante Coraggio da dicembre alla guida di Confindustria Bulgaria, ci ha raccontato i primi mesi da presidente

22/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

A dicembre 2025, l’imprenditore salernitano Nunziante Coraggio è stato eletto presidente di Confindustria Bulgaria, nel corso dell’Assemblea riunitasi a Sofia. Coraggio ha ricoperto per diversi anni la carica di vice presidente di Confindustria nel Paese dell’Est Europa dove è anche consigliere della locale Camera di Commercio.

Sono circa 300 le imprese italiane associate a Confindustria che operano in Bulgaria, paese che da gennaio 2026 ha fatto il suo ingresso nell’euro. Dei primi mesi a guida di Confindustria Bulgaria e dell’impatto della moneta unica in questo Paese abbiamo parlato con il presidente Coraggio nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 22 Febbraio 2026.
Ascolta
Nunziante Coraggio pres. Confindustria Bulgaria
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento