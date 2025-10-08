L’importanza della Dieta Mediterranea e la “battaglia” al cibo spazzatura. La riflessione al Gal Colline Salernitane

La Campania è la patria della Dieta Mediterranea eppure qui registriamo uno dei numeri più preoccupanti di giovani obesi o sovrappeso.
L’educazione alimentare e la battaglia al cibo spazzatura dovrebbero essere un imperativo.
Se n’è parlato oggi, presso la sede del GAL Colline Salernitane a Giffoni Valle Piana, nell’ambito del convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata.
Erano presenti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana.
Alessandro Mazzaro ha raccolto il parere di un’esperta, la nutrizionista, Marianna Rizzo
educazione alimentare fondamentale
