L’importanza della Dieta Mediterranea e la “battaglia” al cibo spazzatura. La riflessione al Gal Colline Salernitane

08/10/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La Campania è la patria della Dieta Mediterranea eppure qui registriamo uno dei numeri più preoccupanti di giovani obesi o sovrappeso.

L’educazione alimentare e la battaglia al cibo spazzatura dovrebbero essere un imperativo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Se n’è parlato oggi, presso la sede del GAL Colline Salernitane a Giffoni Valle Piana, nell’ambito del convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata.

Erano presenti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana.
Alessandro Mazzaro ha raccolto il parere di un’esperta, la nutrizionista,  Marianna Rizzo

Ascolta
educazione alimentare fondamentale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento