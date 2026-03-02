L’importanza della cardioprotezione. Ospite in studio il cardiologo dott. Giuseppe Colangelo 

Il tema della cardioprotezione oggi al centro dell’attenzione su Radio Alfa grazie alla presenza in studio del cardiologo Giuseppe Colangelo, esperto di rianimazione cardiopolmonare e autore del libro “Vite in salvo”.
È stata l’occasione per ricordare l’importanza della cardioprotezione che è l’unica strada per salvare una vita umana nel caso di un arresto cardiaco, e anche quanto sia importante che anche i laici possano apprendere le manovre per la rianimazione cardiopolmonare e per la disostruzione delle vie aeree.
Consigli preziosi che il dottore Colangelo ha voluto racchiudere nel libro “Vite in salvo”, uno strumento per diffondere le buone pratiche del soccorso, sia per adulti che per bambini.
