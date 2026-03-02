L’importanza della cardioprotezione. Ospite in studio il cardiologo dott. Giuseppe Colangelo 

Il tema della cardioprotezione oggi al centro dell’attenzione su Radio Alfa grazie alla presenza in studio del cardiologo Giuseppe Colangelo, esperto di rianimazione cardiopolmonare e autore del libro “Vite in salvo”.

È stata l’occasione per ricordare l’importanza della cardioprotezione che è l’unica strada per salvare una vita umana nel caso di un arresto cardiaco, e anche quanto sia importante che anche i laici possano apprendere le manovre per la rianimazione cardiopolmonare e per la disostruzione delle vie aeree. 

Consigli preziosi che il dottore Colangelo ha voluto racchiudere nel libro “Vite in salvo”, uno strumento per diffondere le buone pratiche del soccorso, sia per adulti che per bambini.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

