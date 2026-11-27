Il prossimo primo Dicembre è la Giornata Mondiale contro l’HIV/ITS.
A Salerno, Domenica 29 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede del CAD Salerno e Arcigay Salerno, si terrà l’iniziativa “Lievete ‘O Penziero”. Una giornata di screening mediante test capillare per la Promozione della Salute Sessuale. In collaborazione con il Dipartimento Dipendenze ASL Salerno, saranno presenti personale medico e infermieristico e personale di area psicologica che provvederanno all’esecuzione del test e a fornire un counseling individuale pre e post test insieme a materiale informativo. Ne abbiamo parlato in diretta con il Vicepresidente Vicario nazionale di Arcigay, Francesco Napoli
Napoli su prevenzione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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