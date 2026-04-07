L’idea del Parco del Cilento diviene realtà, la ciclovia del Tanagro. La soddisfazione del direttore del Parco, Romano Gregorio

Un’intuizione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dopo sei anni si trasforma in realtà.
Al via lavori per la realizzazione della ciclovia del Tanagro finanziata dal Ministero dell’Ambiente nel programma “Parchi per il clima” con un contributo da 2,5 milioni di euro. Grande soddisfazione del direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio, oggi nostro ospite
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Romano su ciclovia
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