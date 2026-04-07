L’idea del Parco del Cilento diviene realtà, la ciclovia del Tanagro. La soddisfazione del direttore del Parco, Romano Gregorio

07/04/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Un’intuizione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dopo sei anni si trasforma in realtà.

Al via lavori per la realizzazione della ciclovia del Tanagro finanziata dal Ministero dell’Ambiente nel programma “Parchi per il clima” con un contributo da 2,5 milioni di euro. Grande soddisfazione del direttore dell’Ente Parco, Romano Gregorio, oggi nostro ospite
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Romano su ciclovia
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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