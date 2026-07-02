Liceo Matematico, la sperimentazione partirà in 7 scuole del Salernitano. L’elenco delle scuole e le considerazioni con Gianluca Sollazzo

Sono sette gli Istituti scolastici di Salerno e provincia dove dal prossimo anno scolastico inizierà la sperimentazione del nuovo liceo matematico. Il Ministro dell’Istruzione Valditara, con decreto firmato lo scorso 10 giugno, ha dato l’ok per avviare il nuovo progetto da settembre in 100 istituti in tutta Italia.
Il decreto prevede una sperimentazione nazionale quinquennale con l’obiettivo di “Ridefinire il ruolo della matematica nella formazione liceale valorizzandone la dimensione interdisciplinare e favorendo una visione unitaria della conoscenza, in modo da sostenere lo sviluppo delle capacità critiche, argomentative e riflessive delle studentesse e degli studenti”. La sperimentazione del liceo matematico andrà a innestarsi in licei classici, scientifici e scientifici-scienze applicate con due ore settimanali aggiuntive nel primo biennio e un’ora aggiuntiva nel triennio successivo.
La sperimentazione sarà avviata in queste sedi scolastiche: all’Istituto Omnicomprensivo di Padula; al Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano; all’IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum; all’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno; al Liceo Scientifico Statale “Sensale” di Nocera Inferiore; al Liceo “Don Carlo La Mura” di Angri; al Liceo Statale ” Rescigno” di Roccapiemonte. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su liceo matematico
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