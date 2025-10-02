Licenziati 9 operai idraulico forestali alla Provincia. Il commento del Segretario Generale della Fai Cisl Michele Alessio

02/10/2025 Attualità, Cronaca, Economia, Primo Piano Nessun commento
Assemblea permanente dei lavoratori davanti il Palazzo della Provincia a Salerno.

Si protesta per il licenziamento di 9 operai idraulico forestali, dopo decenni di servizio con contratti a tempo determinato. La decisione della Provincia di Salerno di interrompere i rapporti di lavoro dopo soli 78 giorni di attività ha suscitato indignazione e mobilitazione immediata. Ne abbiamo parlato con il Segretario Generale della Fai Cisl Michele Alessio

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento