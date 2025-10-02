Licenziati 9 operai idraulico forestali alla Provincia. Il commento del Segretario Generale della Fai Cisl Michele Alessio

Assemblea permanente dei lavoratori davanti il Palazzo della Provincia a Salerno.
Si protesta per il licenziamento di 9 operai idraulico forestali, dopo decenni di servizio con contratti a tempo determinato. La decisione della Provincia di Salerno di interrompere i rapporti di lavoro dopo soli 78 giorni di attività ha suscitato indignazione e mobilitazione immediata. Ne abbiamo parlato con il Segretario Generale della Fai Cisl Michele Alessio
Ascolta
Alessio su forestali
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
