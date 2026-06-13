Liberato dai rifiuti l’arenile del Lungomare Colombo a Salerno, volontari insultati da alcuni ragazzi

Ha ottenuto ottimi risultati S.O.S. AMARE, l’iniziativa di U.Di.Con dedicata alla pulizia di spiagge, parchi, laghi, aree verdi e spazi pubblici, che si è svolta a Salerno ieri pomeriggio, sull’arenile del Lungomare Colombo.
Sulla spiaggia vi erano tante bottiglie di plastica e cicche di sigarette ma anche resti di cibo.
Da segnalare, però, la presenza di gruppetti di giovanissimi che hanno preso in giro i volontari con parole offensive e risatine ironiche, dimostrando anche scarso attaccamento alla loro città.
Ne abbiamo parlato con Anna Della Mura – presidente regionale U.Di.Con
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Della Mura su pulizia spiaggia a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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