Liberato dai rifiuti l’arenile del Lungomare Colombo a Salerno, volontari insultati da alcuni ragazzi

13/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ha ottenuto ottimi risultati S.O.S. AMARE, l’iniziativa di U.Di.Con dedicata alla pulizia di spiagge, parchi, laghi, aree verdi e spazi pubblici, che si è svolta a Salerno ieri pomeriggio, sull’arenile del Lungomare Colombo.

Sulla spiaggia vi erano tante bottiglie di plastica e cicche di sigarette ma anche resti di cibo.

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Da segnalare, però, la presenza di gruppetti di giovanissimi che hanno preso in giro i volontari con parole offensive e risatine ironiche, dimostrando anche scarso attaccamento alla loro città.

Ne abbiamo parlato con Anna Della Mura – presidente regionale U.Di.Con
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Della Mura su pulizia spiaggia a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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