L’ex ministro Carmelo Conte a L’Ora della Sera: a Salerno nel ’93 non decise la politica

06/05/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
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Intervista all’ex ministro socialista Carmelo Conte. Nel suo intervento a L’Ora della Sera, Conte, da attento osservatore anche dell’attuale campagna elettorale per le amministrative a Salerno, ripercorre la storia degli ultimi 30/40 anni e di come a Salerno nel 1993 non fu la politica a decidere il dopo Giordano.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il collega Mirko Cantarella, vice direttore de L’Ora.

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Ascolta
Mirko Cantarella su intervista ex ministro Conte
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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