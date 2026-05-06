L’ex ministro Carmelo Conte a L’Ora della Sera: a Salerno nel ’93 non decise la politica

Intervista all’ex ministro socialista Carmelo Conte. Nel suo intervento a L’Ora della Sera, Conte, da attento osservatore anche dell’attuale campagna elettorale per le amministrative a Salerno, ripercorre la storia degli ultimi 30/40 anni e di come a Salerno nel 1993 non fu la politica a decidere il dopo Giordano.
Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il collega Mirko Cantarella, vice direttore de L’Ora.
Ascolta
Mirko Cantarella su intervista ex ministro Conte
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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