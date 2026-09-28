Lettera al prefetto di Salerno dell’Associazione VOPI, da 9 mesi non ricevuti rimborsi spesa

28/09/2026 Attualità Nessun commento
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Lettera aperta al prefetto della provincia di Salerno dell’associazione Vo.P.I. Volontari Pronto Intervento, per evidenziare i non pochi problemi derivanti dai continui ritardi nei pagamenti in appalto pubblico di interesse sanitario da parte dell’ASL Salerno. La situazione – spiega la Vopi – riguarda attualmente il mancato rimborso delle spese sostenute da dicembre 2025 e fino allo scorso agosto, dunque 9 mensilità. L’accumulo di un ulteriore mese di ritardo e l’aumento del costo del carburante determinerà un blocco del servizio.

Il Presidente dell’associazione chiede un intervento il prima possibile per scongiurare il blocco del servizio di emergenza sanitaria presso le postazioni di Campagna, Eboli e Pontecagnano Faiano, ovvero quelle che sono di competenza della Vopi. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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