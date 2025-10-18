L’esperienza vincente della ASL Salerno “delle Botteghe della Comunità”. Il commento del direttore Sosto

L’ASL Salerno è tra le prime classificate al concorso nazionale “Aree interne, eppur si muovono”.
La ASL Salerno è stata premiata come “best practice” per il progetto “Le Botteghe della Comunità”. L’evento promosso da Cittadinanzattiva che sostiene l’importanza di politiche pubbliche in grado di valorizzare la spinta innovativa dei territori, anche grazie al rafforzamento di servizi pubblici quali la sanità, la scuola, la mobilità, che risultano essenziali contro lo spopolamento.
Il direttore generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, ha ritirato il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione della quarta edizione di “Chi l’ha fatto?”: un momento dedicato ai progetti che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, hanno saputo generare impatto positivo, rafforzando identità, appartenenza e sviluppo. Le “Botteghe della Comunità” sono state premiate come modello replicabile di sanità di prossimità, capace di avvicinare la cura ai cittadini e di rafforzare il legame tra istituzioni, territori e bisogni reali della popolazione, costruendo una rete capillare di presidi sociosanitari che servono oltre 28.000 cittadini. Noi ne abbiamo parlato con il direttore generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto
Sosto su botteghe di comunità
