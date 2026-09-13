L’esperienza in Guatemala dello chef salernitano Antonio Morabito

In questa puntata, di domenica 13 settembre 2026, dei “Salernitani nel mondo” è stato nostro ospite lo chef e ristoratore Antonio Morabito, originario di Ispani, che ha vissuto e lavorato per oltre dieci anni in Guatemala, nel Centro America. E’ stato anche premiato dal Network Chef Italiani nel Mondo.
E’ rientrato in Italia ed ora lavora in un paese ai confini tra Veneto e Trentino. Con lui abbiamo parlato dell’esperienza in Guatemala e delle differenze tra quel Paese e l’Italia nel settore della ristorazione.
Ascolta
Antonio Morabito e l’esperienza in Guatemala
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
Guarda la video intervista
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