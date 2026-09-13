L’esperienza in Guatemala dello chef salernitano Antonio Morabito

13/09/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

In questa puntata, di domenica 13 settembre 2026, dei “Salernitani nel mondo” è stato nostro ospite lo chef e ristoratore Antonio Morabito, originario di Ispani, che ha vissuto e lavorato per oltre dieci anni in Guatemala, nel Centro America. E’ stato anche premiato dal Network Chef Italiani nel Mondo.

E’ rientrato in Italia ed ora lavora in un paese ai confini tra Veneto e Trentino. Con lui abbiamo parlato dell’esperienza in Guatemala e delle differenze tra quel Paese e l’Italia nel settore della ristorazione.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Antonio Morabito e l’esperienza in Guatemala
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Guarda la video intervista

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento