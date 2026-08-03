Lesioni strutturali all’ospedale di Battipaglia, sospese tutte le attività, trasferiti i pazienti

Lesioni strutturali, che necessitano di approfondimento, sarebbero state riscontrate all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.
L’Asl Salerno ha ricevuto ieri la relazione preliminare di consulenza tecnica, da parte dell’ingegnere incaricato, effettuata presso il reparto di Ostetricia, con cui è stata comunicata la necessità di un’ispezione delle strutture maggiormente sollecitate. Pertanto sono state sospese tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali programmate in tutti i reparti dell’ospedale di Battipaglia, inclusi i ricoveri, ed è stato avviato il trasferimento temporaneo dei pazienti negli ospedali di Eboli e Roccadaspide.
Questa decisione consentirà ai tecnici di effettuare, già da oggi, le attività ispettive sulle strutture portanti con la massima rapidità.
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