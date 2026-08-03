Lesioni strutturali all’ospedale di Battipaglia, sospese tutte le attività, trasferiti i pazienti

03/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Lesioni strutturali, che necessitano di approfondimento, sarebbero state riscontrate all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

L’Asl Salerno ha ricevuto ieri la relazione preliminare di consulenza tecnica, da parte dell’ingegnere incaricato, effettuata presso il reparto di Ostetricia, con cui è stata comunicata la necessità di un’ispezione delle strutture maggiormente sollecitate. Pertanto sono state sospese tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali programmate in tutti i reparti dell’ospedale di Battipaglia, inclusi i ricoveri, ed è stato avviato il trasferimento temporaneo dei pazienti negli ospedali di Eboli e Roccadaspide.

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Questa decisione consentirà ai tecnici di effettuare, già da oggi, le attività ispettive sulle strutture portanti con la massima rapidità.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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