L’esasperazione delle famiglie di Fratte sulle Fonderie Pisano. Lo sfogo della signora Marianna Cuomo

La situazione ambientale nei pressi delle Fonderie Pisano a Fratte a Salerno, rimane complessa.
I cittadini che vivono nei pressi dello stabilimento industriale a Fratte continuano a denunciare una situazione insostenibile. “Non non o più, sono le ce la facciamo più, non si respira nell’aria c’è una puzza di ferro incredibile, oramai da una settimana .La città deve sapere,la politica deve sapere che ci stanno uccidendo. Siamo preoccupati per i nostri bambini che nelle scuole di Fratte respirano costantemente ferro dalle ore 7 del mattino. Non ci aiuta nessuno, siamo abbandonati e viviamo costantemente ai domiciliare senza poter prendere nemmeno l’ora d’aria” così ha denunciato a Radio Alfa una mamma che vive a poche decine di metri dalle Fonderie Pisano. Abbiamo voluto approfondire la vicenda raccogliendo la testimonianza di un’altra madre che con la sua famiglia vive a poche decine di metri dalle fonderie, la signora Marianna Cuomo
Ascolta
Cuomo su Fonderie Pisano
