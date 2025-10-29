“L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, dal 31 ottobre al 2 novembre a Stio si celebra la castagna. L’intervista

Stio Cilento è interamente circondato da castagneti secolari. La castagna è per questo un frutto altamente identitario per questo territorio.
Il 31 ottobre e poi i giorni 1 e 2 novembre torna un importante appuntamento che focalizzerà l’attenzione sul presente e sul futuro della castagna.
L’evento è inserito nel progetto “Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e promosso da una rete di sei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Giovanni a Piro (capofila), Ascea, Gioi, Campora, Stio e Orria.
Il 31 ottobre è prevista l’inaugurazione della Sagra della Castagna.
Ne abbiamo questa mattina parlato in diretta con il sindaco di Stio, Giancarlo Trotta
Ascolta
fiera della castagna di Stio
