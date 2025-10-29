“L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, dal 31 ottobre al 2 novembre a Stio si celebra la castagna. L’intervista

29/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Stio Cilento è interamente circondato da castagneti secolari. La castagna è per questo un frutto altamente identitario per questo territorio. 
Il 31 ottobre e poi i giorni 1 e 2 novembre torna un importante appuntamento che focalizzerà l’attenzione sul presente e sul futuro della castagna. 

L’evento è inserito nel progetto “Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e promosso da una rete di sei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Giovanni a Piro (capofila), Ascea, Gioi, Campora, Stio e Orria.

Il 31 ottobre è prevista l’inaugurazione della Sagra della Castagna. 

Ne abbiamo questa mattina parlato in diretta con il sindaco di Stio, Giancarlo Trotta 

fiera della castagna di Stio
AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

