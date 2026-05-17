Le mandorle, un prezioso suggerimento per la nostra salute

Le mandorle, un frutto preziosissimo per le sue capacità organolettiche, originarie dell’Asia Occidentale sono arrivate a noi attraverso i greci.
Fanno bene alla nostra salute ma anche alla nostra mente. La medicina ci insegna che una decina di mandorle al giorno è una delle merende più adatte!
Ne parliamo oggi con la chef Carmela Baglivi
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mandorle
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