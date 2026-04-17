Legge sul fine vita, nuova mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni. A Radio Alfa oggi Filomena Gallo

Legge sul fine vita, nuova mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni.
È partita anche in Campania la mobilitazione nazionale dell’associazione Luca Coscioni per chiedere al Governo Meloni il ritiro definitivo della proposta di legge sul fine vita, presentata 9 mesi fa e da allora ferma all’esame del Senato senza alcun avanzamento, e per chiedere al Consiglio regionale l’approvazione della legge “Liberi subito” per stabilire tempi e procedure chiare nell’attuazione. Fino al 19 aprile, volontarie e volontari saranno presenti con banchetti e iniziative a Napoli e SALERNO , oltre ad altri centri della regione, con l’obiettivo di informare e raccogliere adesioni all’appello pubblico. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge oltre 100 appuntamenti in più di 80 città italiane, mentre in Parlamento resta bloccata la proposta di legge del Governo Meloni che restringe drasticamente i diritti oggi esistenti, stabilità dalla Corte Costituzionale con la sentenza sul caso Cappato-Dj Fabo e le successive pronunce. “In Italia grazie alla sentenza della Consulta 20 persone hanno già ottenuto la via libera dal Servizio sanitario nazionale, e in 14 hanno effettivamente avuto accesso all’aiuto alla morte volontaria, spesso dopo lunghi percorsi giudiziari” così oggi in diretta su Radio Alfa, Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni. Ecco l’intervista
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Gallo su fine vita
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