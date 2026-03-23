Legge di Bilancio 2026, ne abbiamo parlato con la BCC MAGNA GRECIA. In studio Giuseppe Nese e Marco Miraldi

Ancora un appuntamento con la BCC MAGNA GRECIA su Radio Alfa.
L’argomento che abbiamo affrontato Legge di Bilancio 2026
Ospiti in studio:
- Il Vice Direttore Generale di BCC Magna Grecia dott. Giuseppe Nese
- Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, dott. Marco Miraldi
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