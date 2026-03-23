Legge di Bilancio 2026, ne abbiamo parlato con la BCC MAGNA GRECIA. In studio Giuseppe Nese e Marco Miraldi

23/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ancora un appuntamento con la BCC MAGNA GRECIA su Radio Alfa.
L’argomento che abbiamo affrontato Legge di Bilancio 2026

Ospiti in studio:

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa
  • Il Vice Direttore Generale di BCC Magna Grecia dott. Giuseppe Nese
  • Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, dott. Marco Miraldi

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